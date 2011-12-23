Ефремов «посочувствовал» бютовцам

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что его фракция не переманивает народных депутатов от оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в парламенте, отвечая на вопрос, не приглашала ли фракция Партии регионов народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА (вышедшего из фракции «БЮТ-Батькивщина») в свои ряды.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Мы не занимались и не будем заниматься пополнением своей фракции, потому что я убежден, что не в этом главный вопрос. У нас сегодня достаточно есть депутатов для того, чтобы голосовали за принятие решений».

«А что касается принятия конституционных решений (для чего нужны голоса минимум 300 народных депутатов – УНИАН), это должно быть консолидированное решение всех фракций, которые находятся в парламенте», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

В качестве примера он привел голосование за закон о выборах народных депутатов Украины.

А.ЕФРЕМОВ считает некорректным комментировать ситуацию с выходом депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», в частности, Р.ЗАБЗАЛЮКА, поскольку «мы сами были в такой ситуации, когда были в оппозиции». «И я рад тому, что у нас не было таких процессов или они были минимальными», - добавил он.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «То, что происходит у наших коллег, достойно сочувствия, но кроме того, что нужно более осторожно или более взвешенно подходить к подбору кадров, другой ответ на этот вопрос я дать не могу».