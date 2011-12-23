Ефремов «посочувствовал» бютовцам
Говорит, что Партия регионов оппозиционеров не переманивает
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что его фракция не переманивает народных депутатов от оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в парламенте, отвечая на вопрос, не приглашала ли фракция Партии регионов народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА (вышедшего из фракции «БЮТ-Батькивщина») в свои ряды.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Мы не занимались и не будем заниматься пополнением своей фракции, потому что я убежден, что не в этом главный вопрос. У нас сегодня достаточно есть депутатов для того, чтобы голосовали за принятие решений».
«А что касается принятия конституционных решений (для чего нужны голоса минимум 300 народных депутатов – УНИАН), это должно быть консолидированное решение всех фракций, которые находятся в парламенте», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.
В качестве примера он привел голосование за закон о выборах народных депутатов Украины.
А.ЕФРЕМОВ считает некорректным комментировать ситуацию с выходом депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», в частности, Р.ЗАБЗАЛЮКА, поскольку «мы сами были в такой ситуации, когда были в оппозиции». «И я рад тому, что у нас не было таких процессов или они были минимальными», - добавил он.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «То, что происходит у наших коллег, достойно сочувствия, но кроме того, что нужно более осторожно или более взвешенно подходить к подбору кадров, другой ответ на этот вопрос я дать не могу».