Судебные дебаты по жалобе Тимошенко длились 1 минуту

Коллегия судей Апелляционного суда Киева удалилась в совещательную комнату для принятия решения по результату рассмотрения жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда Киева, вынесенный 11 октября, о лишении ее свободы на 7 лет и выплате 1,5 млрд. грн. компенсации убытков, причиненных НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО.

"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказала Е.СИТАЙЛО.

Во время обсуждения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитников представитель гражданского истца Вадим КУНИЦКИЙ просил суд не удовлетворять жалобу. "Я хочу возразить. В части гражданского иска жалоба не подлежит удовлетворению", - сказал он.

В свою очередь, государственное обвинение в который раз подчеркнуло законность решения Печерского райсуда.

"Приговор Печерского районного суда отвечает требованиям Уголовно-процессуального кодекса. Судебное следствие было проведено объективно и всесторонне", - подчеркнула прокурор Лилия ФРОЛОВА. По ее мнению, во время судебного следствия не было фактов нарушения прав Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, права на защиту.

Вместе с тем коллегия судей решила приобщить к материалам дела заявление бывшего начальника Управления претензионно-исковой работы НАК "Нафтогаз Украины" Игоря КОСТЯ о необоснованности преследования Ю.ТИМОШЕНКО.

"Настоящие документы корреспондируются с обвинением, поэтому их можно приобщить к делу", - сказал прокурор Александр МИКИТЕНКО.

После того, как суд заслушал позиции сторон по жалобе Ю.ТИМОШЕНКО, суд перешел к судебным дебатам, которые продолжались 1 минуту, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники отсутствуют на заседании.

Государственное обвинение и представитель гражданского истца просили суд отказать Ю.ТИМОШЕНКО и ее защите в удовлетворении жалобы и оставить в силе приговор Печерского районного суда.