Председателем Верховного Суда пленум предлагает избрать Пилипчука

Пленум Верховного Суда Украины предложил избрать председателем ВСУ Петра ПИЛИПЧУКА, который сейчас занимает должность главы Совета судей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, первым заместителем председателя ВСУ предложено избрать судью Ярослава РОМАНЮКА, заместителем председателя - секретарем Судебной палаты по гражданским делам - Анатолия ЯРЕМУ, заместителем - секретарем Судебной палаты по уголовным делам - Анатолия РЕДЬКУ, заместителем - секретарем Судебной палаты по административным делам - Виктора КРИВЕНКО.

На должность заместителя председателя - секретаря Судебной палаты по хозяйственным делам выдвинуты два кандидата: Валентин БАРБАРА и Иван ШИЦКИЙ.

Делегаты пленума большинством голосов (46 из 47) проголосовали за включение вышеуказанных кандидатур в бюллетени для голосования.