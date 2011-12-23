Верховная Рада дала на округ Литвина 75 миллионов

В принятом парламентским большинством госбюджете-2012 на округ, в котором на парламентских выборах собирается баллотироваться спикер Владимир Литвин, заложены субвенции из госбюджета на сумму 75 млн грн.

Об этом ZN.UAсообщил председатель подкомитета по вопросам расходов бюджетного комитета Верховной Рады Павел Жебривский (НУНС).

При этом он отметил, что отмена части льгот депутатам позволит сэкономить 25-30 млн грн. «Максимум 30 млн грн», — отметил депутат.

Как уточнил П.Жебривский, в госбюджете заложены по 15 млн грн на г. Новоград-Волынский, Новоград-Волынский р-н, Барановский р-н, Олевский р-н и Емельчинский р-н. «Ходили с бумажками в последний момент, добавляли на округ Литвина. Итого 75 млн», — сказал депутат.

Кроме того, по его словам, бюджетные деньги будут выделены и округа, по которым собираются баллотироваться другие «литвиновцы». «Шершуну дали, Ващук дали, Рудченко дали из блока Литвина», — сообщил П.Жебривский.

Политическое шулерство

Как отметил П.Жебривский, при голосовании за госбюджет Рада не отменила льготы депутатам, а только приостановила на 2012 год. «Оппозиция говорила: давайте примем отдельный закон и отменим эти льготы. Литвин выступил как шулер. Что он сделал? С голоса обвинил оппозицию в том, что она не голосует за отмену льгот вместе с бюджетом», — сказал он.

При этом основные льготы сохранены. «Бесплатный проезд депутатов в округа никто не отменял, кортеж Литвина никто не отменял. Основная сумма, которую в этом году выплачивать не будут – это двойная зарплата на оздоровление, по 35 тыс. грн каждому из 450 депутатов. Остальное – копейки. Отмена льгот в основном коснется депутатов прошлых созывов», — сообщил депутат, отметив, что «все это хорошо, но только на год».

«Но дополнительно добавили с голоса 4 млн грн на освещение работы Верховной Рады. Чистое политическое шулерство», — сказал П.Жебривский.