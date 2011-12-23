Очередь из грузовиков на границе с Россией рассосалась

Очереди грузовиков на таможенном посту «Бачквск» в Сумской области ликвидированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, по состоянию на 9.00 23 декабря на таможенном посту «Бачевск» в направлении выезда из Украины находится меньше 50 автомобилей.

Очередь на границе ликвидирована благодаря устранению неполадок в работе базы данных российской таможни, увеличению численности должностных лиц в пункте пропуска «Троебортное» Брянской таможни и сотрудничества украинских и российских таможенников.

Как сообщалось ранее, очередь грузовиков на границе с РФ возникла в результате уменьшения 21 декабря пропускной способности через пункт пропуска «Троебортное» Брянской таможни в связи с усилением россиянами контроля весовых параметров (взвешивание 60% общего количества грузов) и неполадки в работе базы данных российской таможни.