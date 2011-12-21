Бондарчук хочет услышать, что сделала власть для снижения энергозависимости

Украинская власть не должна вести газовые переговоры с Россией с позиции просителя или младшего брата, к которому кремлевские лидеры разрешают себе проявлять неуважение. Об этом заявил председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК, сообщает пресс-служба партии.

По его убеждению, если газовые соглашения не получается пересмотреть на взаимовыгодных условиях на двустороннем уровне, необходимо добиваться их пересмотра в судебном порядке, так, как это успешно сделал ряд европейских стран.

«Украина не должна соглашаться на создание газового консорциума с Россией на условиях российского монополиста. Мы не должны повторить путь Беларуси, газотранспортные активы которой уже полностью перешли в собственность российского «Газпрома», и который единолично устанавливает цены на внутреннем рынке этой страны, что равнозначно потере экономической независимости», - считает С.БОНДАРЧУК.

Он подчеркивает - власть должна не только жаловаться на то, что страны ЕС помогают России в прокладке обходных газовых маршрутов, но и активизировать переговоры с ЕС и западными компаниями, не связанными с «Газпромом», об их участии в создании трехстороннего газового консорциума на цивилизованных европейских условиях.

Кроме того, власть должна отчитаться, что она за два года реально сделала для уменьшения зависимости нашей страны от российского газа, в частности, в сфере диверсификации энергоснабжения, увеличения внутренней добычи газа и внедрения энергосберегающих технологий. Поскольку именно сокращение потребления российского газа является наиболее реальным аргументом для того, чтобы лишиться газовой зависимости от России, за которую уже и так заплачена такая высокая политическая цена, как Харьковские соглашения.

«И украинский президент, и премьер-министр, и другие высокопоставленные лица не должны допустить повторения в стране прецедентов, когда руководители власти в судебном порядке отвечают за заключение невыгодных газовых соглашений», - добавил С.БОНДАРЧУК.