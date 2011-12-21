Азаров объяснил, почему так сложно идут переговоры с Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в случае достижения договоренности с Россией о новой цене на газ параметры проекта государственного бюджета на 2012 год будут пересмотрены на специальном заседании правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Я предлагаю, если компромисс будет достигнут, буквально в ближайшее время собрать заседание правительства и рассмотреть необходимое решение в комплексе, включая проект государственного бюджета на 2012 год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, цена природного газа для Украины в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 дол. за тысячу кубометров. Правительство Украины закладывает в проект бюджета на 2012 год, который готовится ко второму чтению в парламенте, среднегодовую цену на российский газ на уровне 416 дол. за тысячу кубов.

Вместе с тем сегодня Н.АЗАРОВ заявил о прогрессе в переговорах с РФ относительно пересмотра газовых контрактов.

«Вчера состоялся очередной раунд переговоров с руководством Российской Федерации по пересмотру контракта на поставки газа. Сделан очередной шаг для сближения позиций», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что переговоры идут сложно в связи с тем, что газовый контракт является крайне невыгодным для Украины, и наоборот – крайне выгодным для России.

«Мы должны это понять. Мы ищем позитивное решение, хотим найти необходимые юридические формулировки, которые будут долгосрочным фундаментом для развития нашей экономики. Понятно, что такие решения будут компромиссными», - отметил премьер-министр.

«От этой работы, от решений, которые будут приняты, будет зависеть экономическое развитие Украины в целом и параметры бюджета, на следующий год в частности», - отметил Н.АЗАРОВ.