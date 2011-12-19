Суд обязал ГПУ выяснить, куда делись доказательства в деле Тимошенко

Киевский апелляционный административный суд обязал Генеральную прокуратуру выяснить причины исчезновения из материалов дела, которое касается экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, экспертных заключений Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которыми подтверждалась законность использования Ю.ТИМОШЕНКО в середине 90-х годов средств компании «Сомали Энтерпрайсез Ltd».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей КААС, удовлетворив таким образом ходатайство представителя Ю.ТИМОШЕНКО в суде Бориса НЕЧИПОРЕНКО.

В то же время в начале судебного заседания председательствующий на судебном процессе судья Игорь ПЕТРИК поставил в известность участников процесса, что на запрос суда в КНИСЭ о предоставлении копий заключений эксперта-экономиста был получен ответ, что срок хранения этого документа прошел, и поэтому он был уничтожен.

Вместе с тем суд отказал Б.НЕЧИПОРЕНКО в удовлетворении его ходатайства о приостановке рассмотрения его жалобы на решение Окружного административного суда Киева, которым было отменено постановление Шевченковского райсуда Киева от 1 февраля 2005 года, до получения от Генпрокуратуры ответа об исчезновении экспертных заключений из дела.

Также суд отказал представителю Ю.ТИМОШЕНКО в просьбе вызвать и допросить на судебном заседании эксперта КНИСЭ Аллу ЧЕРЕДНИЧЕНКО, которая готовила заключение.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Б.НЕЧИПОРЕНКО заявил, что из материалов судебного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО незаконно изъяты доказательства, которые подтверждают ее невиновность.

Об этом он заявил перед рассмотрением Киевским апелляционным админсудом жалобы адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО на постановление Окружного административного суда Киева от 11 ноября 2011 года, которым было отменено решение Шевченковского райсуда Киева от 1 февраля 2005 года.

Б.НЕЧИПОРЕНКО напомнил, что решением Шевченковского районного суда от 1 февраля 2005 года были удовлетворены требования Ю.ТИМОШЕНКО относительно незаконного начисления на нее налоговых обязательств.

«Речь идет об использовании средств на пластиковых карточках, которые она якобы использовала на хозяйственные и представительские расходы», - сказал он.

Адвокат также напомнил, что через 6 лет, в октябре 2011 года, заместитель генпрокурора обратился с заявлением в Окружной административный суд и попросил отменить решение Шевченковского суда.

«В это время стало известно о том, что заключение специалистов в сфере налогового законодательства, а именно: экспертизы Киевского института судебных экспертиз, в материалах дела отсутствует - оно было незаконно изъято неизвестно кем», - сказал он.

Б.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что в заключении речь идет о том, что расходы полностью были направлены на хозяйственные и представительские затраты, и никакой личной выгоды в этом не видится.