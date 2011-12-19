ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кучмы

Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ по обвинению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил сегодня руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

"Генпрокуратура подала апелляцию на решение Печерского суда по "делу КУЧМЫ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвинили в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года). Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

14 декабря Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ.