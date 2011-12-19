Власти считают, что украинцы меняют трусы раз в 5 лет

С нового года официально пополнят так называемый "потребительский набор" украинцев. В целом в перечень добавят 39 новых товаров и услуг, без которых нынешнюю свою жизнь мы уже не представляем.

Главное в этой теме не перепутать понятия "потребительский набор" и "потребительская корзина" - это, оказывается, две большие разницы, выяснил ТСН.

Корзиной в нашей стране меряют бедность, а набором - состояние.

Именно "потребительский набор" пополнится многими современными и полезными вещами - там будут памперсы, зонты, часы, блендеры, тонометры, флешки, ноутбуки, красная икра. По нему высчитывают инфляцию.

А по потребительской корзине определяют минимальную зарплату и пенсию, начисляют социальные выплаты, в конце концов - планируют, как страна будет жить дальше. В корзине хлеба - как в блокадном Ленинграде, 270 граммов - в день - это белого и черного вместе. Стратегического национального продукта сала - 5 граммов в день. Примерно такая же картина по другим продуктам. Одно пальто раз в 8 лет, и новое белье - раз в пятилетку.

На сегодняшний день мы живем по нормам, установленным еще 10 лет назад. Пересмотр корзины не выгоден государству.

Пересмотр корзины будет означать увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Даже если сегодня, в конце 2011 года потребительская корзина будет пересмотрена, то проект бюджета на 2012 год все равно еще на старой потребительской корзине", - отметил эксперт Центра Разумкова Павел Розенко.