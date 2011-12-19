Еще один свидетель стал на сторону Луценко

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр ФОКИН не видит ничего особенного в предоставлении экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО поручение о выделении своему водителю Леониду ПРИСТУПЛЮКУ жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ФОКИН заявил сегодня на допросе в качестве свидетеля в Печерском районном суде г. Киева, который рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

«Это обычная служебная ситуация (решение вопроса по обеспечению жильем работников МВД – УНИАН). Это поручение, оно не было каким-то экстраординарным. Это было поручение в устной форме, которое я должен был передать и передал руководителю хозяйственного департамента Василию ШЕЛУДЬКО», - сказал А.ФОКИН, отметив при этом, что в своем поручении Ю.ЛУЦЕНКО не называл конкретной фамилии своего водителя. «Было поручение подобрать жилье, и поэтому ничего для меня странного в то время не было, потому что мы подбирали жилье и более серьезным лицам, в том числе заместителям министра», - отметил свидетель.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.