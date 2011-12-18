СМИ: Янукович уволит пятерых министров

В средуПрезидент Украины ВикторЯнуковичможетотправить в отставкунекоторыхминистров,пишетгазета "Сегодня"со ссылкойнасвои источники.

«Разбор полетов» в Кабинете министров пройдет не в том формате, который предполагался ранее. Как известно, президент анонсировал на 21 декабря подведение итогов работы министров по выполнению плана реформ, задекларированного властью, и ожидалось, что это будет заседание правительства, где Виктор Янукович раздаст «всем сестрам по серьгам». Но, как стало известно «Сегодня», на заседание Кабмина президент не придет. В то же время следует ожидать, что в среду появятся указы о снятии министров, которые, по мнению Банковой, свои участки работы завалили. Речь идет именно о министрах, так как ни премьер Николай Азаров, ни три его зама — Андрей Клюев, Борис Колесников и Сергей Тигипко — по имеющейся информации, в зоне риска на данный момент не находятся.



В отношении же тех кандидатур, которые в этой зоне находятся, наиболее резонансным является вопрос о главе МИД Константине Грищенко. После саммита Украина—ЕС есть формальные основания обвинить его в провале евронаправления — хотя реально все понимают, что дело вовсе не в Грищенко. Кроме того, Грищенко как лоббист евроинтеграции не устраивает Кремль. О том, что перестановки в МИДе могут произойти, говорят дипломаты, эту тему затронул и сам Грищенко. Однако есть и два сдерживающих фактора. Во-первых, смена главы МИД будет публичным признанием смены курса, к которому, похоже, Банковая еще не готова. Во-вторых, на данный момент во власти не могут назвать авторитетную кандидатуру, которая олицетворяла бы новый курс. Сегодня на место Грищенко есть лишь один претендент — его последний предшественник Петр Порошенко, которого таким олицетворением назвать нельзя.



Под угрозой увольнения находится министр обороны Михаил Ежель, ведомство которого выглядит пассивно на фоне других силовых структур — МВД, СБУ и Генпрокуратуры. Среди обещаний президента в свое время был переход на контрактную армию, однако за последние 20 месяцев в этом направлении не было сделано ни одного реального шага. По неподтвержденной информации, кандидатом на место министра является недавно уволенный с поста первого замминистра внутренних дел Сергей Попков.



Еще одно «горящее» кресло находится в Минздраве, где министр Александр Анищенко за полгода не смог сдвинуть с места пилотный проект медреформы в четырех областях.

Кроме того, в кулуарах возможными кандидатами на снятие называют министра финансов Федора Ярошенко (у которого якобы не складываются отношения с председателем Нацбанка Сергеем Арбузовым) и министра экологии Николая Злочевского (мол, найдут, за что).

В то же время очередные слухи об отставке министра образования Дмитрия Табачника не подтверждаются: по информации издания, этот вопрос на повестке дня президента не стоит.