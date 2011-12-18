К Морозу присоединились пять партий

В Киеве происходит объединительный съезд ряда партий на базе Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде к СПУ присоединились: партия «Социалистическая Украина», Крестьянская партия Украины, Всеукраинская партия «Детей войны», партия "Дети войны "Народная партия Украины", Партия «Казацкая слава».

Лидер СПУ Александр МОРОЗ подчеркнул, что данные партии прекращают свою деятельность и вливаются в СПУ.

Он отметил, что СПУ «последовательно отстаивает в Украине основы демократии и народовластия, защищает права и свободы человека».

По его словам, сегодня на съезде объединились все те, кто «оппозиционно настроен к политике нынешней власти».

На съезде был принят меморандум о единении левых и левоцентристских партий.

В манифесте содержится план действий в последующей политической деятельности партии.

Перед этим, сегодня, состоялся второй этап XVII съезда СПУ.