Советник СНБО: тысячи людей умирают на параше ежедневно

Адвокаты экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО используют тему здоровья своей подзащитной с целью влияния на судебные процессы по ее делам.

Такое мнение в эфире Шустер Live в пятницу высказал советник секретаря СНБОУ Валерий ИВАСЮК.

«Адвокаты Юлии ТИМОШЕНКО абсолютно неквалифицированно и бессовестно эксплуатируют состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО, причем так, чтобы каким-то образом повлиять на сам процесс рассмотрения в криминальном режиме поступков, которые совершила ТИМОШЕНКО как бывший премьер-министр», - сказал В.ИВАСЮК.

Он заметил, что здоровье человека и его болезни могут стать темой широкого общественного обсуждения только в двух случаях.

"Во-первых, если болезнь несет опасность для окружающих, или если болеет первое лицо государства, и это угрожает национальной безопасности", - отметил он.

Говоря о ситуации вокруг Ю.ТИМОШЕНКО, В.ИВАСЮК отметил, что в данном случае был задействован "принцип справедливости".

"Тысячи людей в местах лишения свободы, без кондиционеров, простите, на параше умирают ежедневно. Почему ТИМОШЕНКО, только из-за своей предыдущей должности, должна пользоваться другим вниманием и другими условиями в местах лишения свободы?" - добавил он.