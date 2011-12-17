Одобряете ли вы закон "О запрете торговли землей"?

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы Всеукраинского референдума относительно запрета на торговлю землей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, 9 декабря в ЦИК поступило представление секретаря Трускавецкого городского совета Львовской области о регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе, образованной на собрании граждан.

Участниками указанного собрания одобрено предложение о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе и утверждена формулировку вопроса, которую предлагается вынести на референдум: «Одобряете (принимаете) ли Вы Закон Украины "О запрете торговли землей сельскохозяйственного назначения", проект которого опубликован в газете ВО "Свобода".

Комиссия в рамках своих полномочий провела проверку вопроса, который предлагается вынести на всеукраинский референдум по народной инициативе.

По результатам проверки было установлено, что он не отвечает Конституции Украины и Закону "О всеукраинском и местных референдумах". Поэтому вопрос в таком изложении не может быть вынесен на референдум.

Также проверкой соответствия поданных в ЦИК документов требованиям Закона «Об украинском и местных референдумах» и Разъяснению об образовании и регистрации инициативных групп всеукраинского референдума, утвержденному постановлением ЦИК от 26 декабря 2008 года № 77, соблюдение которого является обязательным для всех субъектов соответствующего процесса референдума, установлено, что документы вышеупомянутого собрания не отвечают требованиям закона и разъяснения.