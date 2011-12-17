Как видео из камеры Тимошенко попало в Интернет?

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА не исключает, что будет расследовано, каким образом съемка камеры Юлии ТИМОШЕНКО попала в Интернет, в то же время он не видит в этом чего-то неестественного.



В эфире телеканала «Интер». В.ПШОНКА сказал, что Генпрокуратура расследует, как в Интернет попало видео камеры Юлии ТИМОШЕНКО. По его словам, это была съемка «той палаты, где находится ТИМОШЕНКО». По его словам, съемка была проведена по просьбе медиков, которые побывали у больной.



"В эту комиссию Минздрава входил и первый заместитель главного санитарного врача Украины. Он осматривал, действительно, состояние палат, состояние камеры, которая значится за ТИМОШЕНКО. И, более того, попросил, чтоб были фотографии или съемка, для того, чтобы все это было зафиксировано". При этом В.ПШОНКА добавил: «Вполне цивилизированно».



Он подчеркнул, что «надо исследовать: как оно (видео. - УНИАН) попало в Интернет", уточнил он. По его словам, уже есть в Генпрокуратуре обращения по этому поводу. В.ПШОНКА сказал: «"Мы посмотрим, как это оказалось в Интернете". В то же время добавил, что раньше много было разговоров в каких условиях содержится Юлия ТИМОШЕНКО. По его словам «здесь нет ничего такого неестественного», что была возможность «реально посмотреть в каких условиях она находится».