У Шустера передумали пускать в эфир Яценюка

Редакция программы «Шустер Live» отказалась от планов проводить сегодня программу с участием лидеров украинской оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін», об этом им сообщили в редакции ток-шоу.

По данным пресс-службы, приглашение лидеру «Фронта Змін» Арсению ЯЦЕНЮКУ от программы поступило накануне эфира – в четверг, 15 декабря. Темами были заявлены: «Саммит Украина-ЕС», «Объединение оппозиции» и «Дело Юлии ТИМОШЕНКО. При этом в редакции отметили, что пригласили на эфир лидеров почти всех оппозиционных политических сил.

А.ЯЦЕНЮК подтвердил свое участие в программе. Как стало известно пресс-службе «Фронта Змін», готовы были прийти все основные оппозиционные силы.

Кроме того, отмечается в сообщении, в день эфира – сегодня, из редакции с пресс-службой связывались еще четыре раза, чтобы убедиться в готовности А.ЯЦЕНЮКА принять участие в эфире и уточнить темы для обсуждения.

Впрочем, за несколько часов до начала эфира из редакции перезвонили и сообщили, что двое из приглашенных представителей оппозиции не подтвердили свое участие, и поэтому тема была изменена, а приглашение всем лидерам оппозиционных сил отменено, сообщили во «Фронте Змін».

При этом в пресс-службе отметили, что аналогичная ситуация произошла 25 ноября, когда в последний момент А.ЯЦЕНЮКУ отказали в приглашении на «Шустер Live».