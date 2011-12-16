В программе саммита Украина-ЕС нет пункта о подписании чего бы то ни было (документ)

Программой XV саммита Украина – Европейский Союз не предусмотрен пункт о подписании официальных документов.

В частности, на официальном сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА содержится программа саммита на 19 декабря, в которой нет пункта о подписании официальных документов.

Так, в 12.00, в соответствии с программой, состоится фотографирование, сразу после которого в 12.05 начнется встреча Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА с председателем Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ и главой Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в узком кругу.

В 12.40 состоится пленарное заседание XV саммита Украина - Европейский Союз. А в 13.50 начнется встреча В.ЯНУКОВИЧА, Г. Ван РОМПЕЯ и Ж.БАРРОЗУ с представителями СМИ.

Цифровую копию страницы с программой саммита 19 декабря, размещенной на официальном сайте головы государства, смотрите тут

Как сообщалось, 14 декабря председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА отметил, что в ЕС надеются, что в Украине будет создана «политическая база» для парафирования Соглашения об ассоциации.

«Мы надеемся, что в Украине будет создана соответствующая политическая база для парафирования и дальнейшего подписания Соглашения об ассоциации», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он отметил, что согласование текста Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, завершено, и оно готово к парафированию.

15 декабря В.ЯНУКОВИЧ сказал, что накануне саммита Украина-ЕС 19 декабря Евросоюз не имеет претензий к Украине, кроме дела бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

16 декабря один из дипломатов государств Европейского Союза на условиях анонимности сказал, что Европейский Союз на саммите с Украиной 19 декабря в Киеве не парафирует Соглашение об ассоциации, чтобы не легитимизировать ситуацию в стране, связанную с использованием судов для преследования оппозиционных политиков.

По словам дипломата, соглашение не будет парафировано, главным образом, не из-за несогласованности ряда его положений, а из-за позиции Евросоюза не «закрывать глаза на нарушения демократических стандартов ради развития экономического сотрудничества».

Он отметил, что Евросоюз ставит условием нормализации отношений с украинской властью отказ от "злоупотребления судебной системой".

Справка УНИАН. Парафирование соглашения об ассоциации с ЕС является лишь формальным подтверждением завершения переговоров. Вступить в силу документ может только после его подписания и ратификации Европарламентом и национальными парламентами 27 государств Евросоюза и Украины.