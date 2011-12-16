Соглашение об ассоциации с Евросоюзом еще не готово технически?

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом еще не готово технически.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

“На сегодняшний день еще нет целостного документа. Есть отдельные файлы, отдельные главы, однако не все из них даже прошли экспертизу”, - отметил собеседник агентства.

По его словам, некоторые тексты пока имеют двойное значение, которое может трактоваться как в интересах одной, так и другой стороны.

“Надеемся, что к концу года текст будет готов. Хотя нельзя исключить и того, что работа будет продолжаться до января”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года. В ноябре обе стороны заявили о техническом завершении переговоров, вместе с тем, вопрос парафирования, подписания и ратификации соглашения остается открытым из-за внутриполитической ситуации в Украине.

Сегодня министр по европейским делам Польши Миколай ДОВГИЛЕВИЧ на пресс-конференции в Брюсселе выразил надежду, что соглашение может быть парафировано до конца года.