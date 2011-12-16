Янукович поздравит милиционеров и встретится с дипломатами

08:46, 16 декабря 2011
Политика
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Программа на сегодня

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжествах по случаю Дня милиции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также сегодня состоится традиционная встреча Президента В.ЯНУКОВИЧА с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

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