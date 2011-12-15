Власенко уверен, что Тимошенко таки посадят на 7 лет

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в ближайшие дни обратится в Генпрокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении работников этого ведомства за давление на представителей «НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела будет подано в ближайшие дни в Генеральную прокуратуру», - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, основанием для этого станет заявление бывшего представителя в суде НАК «Нафтогаз» Игоря КОСТЯ, который подтвердил, что в действиях Ю.ТИМОШЕНКО по газовому делу не было никакого преступления.

«Заявление КОСТЯ является беспрецедентным основанием для расследования того, как ведет себя наша Генеральная прокуратура», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО выразил убеждение, что Апелляционный суд города Киева подтвердит решение Печерского райсуда Киева относительно ареста Ю.ТИМОШЕНКО и лишения ее свободы на 7 лет.

По словам С.ВЛАСЕНКО, основанием для такого утверждения является тот факт, что ни одно из ходатайств защиты Ю.ТИМОШЕНКО не было удовлетворено во время заседания Апелляционного суда.

«Дальнейшее рассмотрение дела теряет всякий смысл. Я уверен, что приговор Печерского суда будет оставлен в силе, и Ю.ТИМОШЕНКО будет приговорена к 7 годам лишения свободы», - добавил он.