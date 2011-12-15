Политтехнолог Тимошенко сдал депутатский мандат

Досрочно прекращены полномочия депутата Киевсовета от фракции "БЮТ-Батькивщина" Олега МЕДВЕДЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Как проинформировали на заседании, О.МЕДВЕДЕВ подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Решение поддержали 104 из 111 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Справка УНИАН. Недавно в СМИ была распространена информация, что О.МЕДВЕДЕВ идет работать советником председателя КГГА Александра ПОПОВА.