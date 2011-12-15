Политтехнолог Тимошенко сдал депутатский мандат
11:56, 15 декабря 2011Политика
2477 0
Медведев будет работать на Попова?
Досрочно прекращены полномочия депутата Киевсовета от фракции "БЮТ-Батькивщина" Олега МЕДВЕДЕВА.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.
Как проинформировали на заседании, О.МЕДВЕДЕВ подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Решение поддержали 104 из 111 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.
Справка УНИАН. Недавно в СМИ была распространена информация, что О.МЕДВЕДЕВ идет работать советником председателя КГГА Александра ПОПОВА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter