Клюев: через 2 года будем есть мясо лишь собственного производства

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что Украина имеет все возможности в ближайшие два года полностью отказаться от импортной мясной продукции, а потребность покрывать за счет собственного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Чиновник отметил, что Украина ежегодно импортирует от 200 до 300 тыс. тонн мясной продукции. По его словам, в текущем году этот показатель удалось сократить на 50 тыс. тонн.

Первый вице-премьер-министр отметил, что сейчас одно из украинских предприятий в Винницкой области реализует проект по производству птицы, который по своим объемам будет одним из самых крупных в мире. «Это будет одно из самых крупных производств в мире. Идет строительство, приобретение технологий, оборудования», – сказал он, добавив, что государство должно стимулировать такие проекты.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что для наращивания производства и развития агропромышленного комплекса правительство разработало ряд стимулов. Это, в частности, погашение кредитных процентов крупным компаниям, занимающимся строительством крупных животноводческих комплексов, содействие в получении кредитных ресурсов под такие производства, стимулирование производства новых видов зерновых культур, увеличение вложений в удобрения, восстановление мелиоративных земель.

Он заявил, что дал поручение, и соответствующие специалисты уже занимаются проектом восстановления мелиорации украинских земель. А.КЛЮЕВ считает это направление важным на пути к увеличению производительности сельского хозяйства. Также в пресс-службе сообщили, что, по экспертным оценкам, на сегодня в Украине осталось лишь 20% от советского уровня мелиорации.

«Агропромышленный комплекс – это будущее нашего государства. Это достаточно перспективная отрасль, в которую необходимо будет инвестировать значительные ресурсы», – сказал первый вице-премьер-министр.