Минздрав: Тимошенко снова отказалась от осмотра

печати Комментарии 2 В среду экс-премьер Юлия Тимошенко отказалась от медицинского обследования специалистами Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает официальный сайт Минздрава.

"14 декабря в соответствии с письмом Государственной пенитенциарной службы с целью обследования состояния здоровья Тимошенко и изучения условий медико-санитарного обеспечения в Киевском следственном изоляторе в 15.00 второй раз за сутки в СИЗО прибыла медицинская комиссия", - отметили в ведомстве.

В состав комиссии входили специалисты МОЗ, а также представители государственной санитарно-эпидемиологической службы.

"Тимошенко от предложенного медицинского обследования отказалась", - заявили в Минздраве.

Одновременно, членом комиссии - специалистом Государственной санитарно-эпидемиологической службы были констатированы "надлежащие санитарно-бытовые условия в палате", где сейчас находится Тимошенко.

"13 декабря 2011 года комиссия Минздрава в очередной раз прибыла в Киевский СИЗО для медицинского осмотра Тимошенко, однако Тимошенко от предложенного осмотра снова отказалась. Членами комиссии был составлен соответствующий акт", - отметили в ведомстве.

Всего за период пребывания Тимошенко в Киевском СИЗО в связи с жалобами Тимошенко на состояние здоровья к ней было организовано 29 выездов с участием специалистов Минздрава, из них 18 раз Тимошенко отказалась от прохождения медицинского осмотра и обследования.

"Согласно предварительным выводам комиссии Минздрава, в частности во время осмотров, проведенных в декабре, оснований для хирургического лечения Тимошенко за пределами СИЗО не установлено, противопоказаний для следственных действий или участия в судебных заседаниях не выявлено", - заявили в Минздраве.

"Решения комиссий были приняты коллегиально, протоколы подписаны всеми членами комиссии. Информация, относительно отказа врачей подписывать протокол, а также о вынесении врачами Минздрава, киевского СИЗО и ДПТС Украины заключения о невозможности участия Тимошенко в следственных действиях или судебном процессе является недостоверной", - заверили в министерстве.

Украинская правда