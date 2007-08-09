ЦИК отложила регистрацию кандидатов от БЮТ

Центральная избирательная комиссия отложила рассмотрение вопросов о регистрации и отказе в регистрации кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Члены комиссии решили отложить рассмотрение этого вопроса в связи с проблемами, возникшими в трактовке понятий «постоянный адрес» и «местожительство» при заполнении документов кандидатами в депутаты от БЮТ.

До этого члены ЦИК не поддержали проект решения отказать в регистрации нескольким кандидатам от БЮТ в связи с неправильным оформлением документов.

Также ЦИК не поддержал предложение одного из членов ЦИК отказать в регистрации всем 450 кандидатам в депутаты от БЮТ.