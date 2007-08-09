ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты от Партии регионов

17:18, 09 августа 2007
Политика
1533 0

За - 14, 1 - против

Нестор Шуфрич несет списки кандидатов в народные депутаты от ПР в Центральную избирательную комиссию. Киев, 7 августаЦентральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от Партии регионов на внеочередные выборы 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Комиссия зарегистрировала всех кандидатов, включенных в список, то есть 450.

За это решение проголосовали 14 членов ЦИК, один воздержался.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter