ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты от Партии регионов
17:18, 09 августа 2007Политика
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За - 14, 1 - против
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от Партии регионов на внеочередные выборы 30 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
Комиссия зарегистрировала всех кандидатов, включенных в список, то есть 450.
За это решение проголосовали 14 членов ЦИК, один воздержался.
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