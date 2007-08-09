ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты от Партии регионов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от Партии регионов на внеочередные выборы 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Комиссия зарегистрировала всех кандидатов, включенных в список, то есть 450.

За это решение проголосовали 14 членов ЦИК, один воздержался.