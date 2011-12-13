Заявление Миллера эксперт считает политической игрой

Заявление председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА о том, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» до конца текущего года не подпишут соглашение по газу, не означает провала переговоров между Киевом и Москвой.

Такое мнение высказал независимый эксперт по энергетике, бывший руководитель пресс-службы «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в эфире "5-го канала".

«Это не более чем политические игры. Российская сторона в предвыборной ситуации не может сказать, что мы пошли на уступки Украине. Должна быть маленькая победа», - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он отметил, что переговоры продолжаются – в понедельник стало известно, что правительство Украины сформировало официальную делегацию, которая имеет полномочия обсуждать с РФ новый контракт.

«В предыдущие месяцы речь шла не об официальных переговорах, а о рабочих встречах. Ведь переговорщики должны получать директивы. Никто не хочет повторить ситуацию с Юлией ТИМОШЕНКО. Для легитимизации договора необходимы директивы… Россия – достаточно тяжелый переговорщик», – сказал эксперт.

Кроме того, В.ЗЕМЛЯНСКИЙ скептически оценил появившиеся накануне в СМИ сведения о том, что Россия добивается от Украины передачи газотранспортной системы под контроль предприятия, которое будет иметь фактически дипломатическую неприкосновенность.

«Скорее всего, целью вброса этой информации было посмотреть, сделать замер. В этих сообщениях мы увидели лишь требования России, но остается неясным, что Москва предоставит взамен», - сказал эксперт.

При этом он считает, что Киеву в переговорах с Москвой вряд ли следует рассчитывать на помощь Запада. «Украина осталась один на один с «Газпромом». Россия уже заявила, что будут скидки для стран, которые поддерживают «Южный поток». Они договорились», - напомнил он.

Эксперт призвал «не оглядываться на Европу, не рассчитывать на США, которые далеко от нас, для которых Украина не в первоочередной повестке дня».

В тоже время, В.ЗЕМЛЯНСКИЙ выразил уверенность в том, что совместное управление газотранспортной системой с Россией является выходом для Украины, однако Киев при этом должен получить гарантии сохранения транзита российских энергоносителей через украинскую территорию.

«Если консорциум даст возможность сохранить объемы транзита, которые не уйдут на «Южный поток», то нужно идти и договариваться. В противном случае, мы останемся у разбитого корыта через 5 лет», - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что Украина нуждается в деньгах на модернизацию своей ГТС. Эти средства, несмотря на обещания, Евросоюз выделять не спешит.

«ГТС в рабочем состоянии, но ресурс вырабатывается, строилась она при СССР. Морально и технологически за 40 лет оборудование устарело, его надо менять. Нужно 5 млрд. долларов в ближайшие 5-7 лет. Но модернизация нужна лишь в случае гарантий сохранения транзита», - резюмировал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ, выразив уверенность, что Украина и Россия все же договорятся о новом газовом контракте до нового года.

Как сообщалось, в понедельник, 12 декабря, глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» до конца года соглашение по газу не подпишут. «Новогодних подарков не будет», - сказал А.МИЛЛЕР журналистам в Москве в кулуарах традиционной ежегодной встречи руководителей компании и главных редакторов региональных СМИ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины создал комиссию, которая должна сформировать делегацию для участия в переговорах относительно заключения между правительствами Украины и России соглашения о расширении сотрудничества в газовой сфере. Главой делегации назначен министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.