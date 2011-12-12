Фюле: Саммит покажет, что цели интеграции Украины не изменились

Саммит Украина-ЕС продемонстрирует неизменность интеграционных целей и необходимость для Украины быстрых реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в речи Комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ, озвученной от его имени сегодня на конференции, посвященной Украине, в центре «Карнеги-Европа».

«Саммит продемонстрирует, что долговременные цели интеграции не изменились, но Украине нужны быстрые реформы», - отмечается в речи. Среди необходимых реформ еврокомиссар обратил внимание на реформы криминальной юстиции, Конституции, а также на реформы, направленные на усиление верховенства права в Украине. «Защита прав должна быть привнесена в процесс формирования политики», - отметил Ш.ФЮЛЕ.

Комиссар в своей речи также подчеркнул, что политические оппозиционеры в тех случаях, где есть признаки избирательного применения правосудия, должны быть освобождены и получить все права для участия в политическом процессе. При этом, говоря о реформировании юстиции, комиссар в своей речи отдельно подчеркнул, что обеспокоенность ЕС касается не отдельных персон, а процессов в целом.