Посол Франции вручил подарки украинским студентам за удачные статьи

Посол Франции в Украине Ален РЕМИ сегодня объявил победителей и вручил призы украинским студентам-победителям конкурса по написанию статьи относительно проблематики прав человека «Словами за права».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения состоялась в Институте Горшенина, который совместно с несколькими СМИ выступил партнером Посольства Франции в Украине, инициировавшего в октябре с.г. проведение журналистского конкурса среди студентов.

А.РЕМИ отметил, что проведением конкурса «Словами за права» среди молодежи Посольство Франции решило отметить Всемирный день прав человека, а также - вклад украинского студенчества в освещение проблематики прав человека.

Победителям были вручены нетбуки, фотокамеры, сертификаты на курсы французского языка и другие призы.

Справка УНИАН. В 1950 году, стремясь обеспечить соблюдение прав человека на всех континентах и привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме, ООН предложила миру отмечать 10 декабря каждого года Всемирный день прав человека.