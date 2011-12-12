Во Львове чернобыльцы перекрыли движение возле ОГА

Сегодня во Львове представители чернобыльских организаций и общественного движения „Вперед!” перекрыли на 20 минут движение транспорта возле здания Львовской областной государственной администрации, таким способом протестуя против сноса палаточного городка чернобыльцев в Донецке.

Об этом сообщил УНИАН один из участников акции протеста чернобыльцев во Львове, сопредседатель ОД „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА.

По его словам, представители чернобыльских организаций, держась за желтую ленту, заблокировали пешеходный переход возле Львовской ОГА, в результате чего там образовался большой затор из автомобилей.

Он также отметил, что представители милиции, которые постоянно дежурят возле палаточного городка чернобыльцев во Львове, не мешали проведению акции.

„Сегодня участники палаточного городка во Львове, к которым присоединились представители чернобыльских организаций и движения „Вперед!”, провели акцию временного перекрытия движения, требуя от власти вернуть на места демонтированные в Донецке палатки чернобыльцев и дать разрешение чернобыльцам Киева установить палатки возле Кабинета министров Украины”, - рассказал Р.СЕКЕЛА.

Он также сообщил, что чернобыльцы Львовщины в дальнейшем продолжают свою акцию протеста в палаточном городке возле помещения Львовской ОГА, и намерены добавить еще одну - от львовского казачества, члены которого приобщились к протестным акциям чернобыльцев во Львове, к четырем установленным палаткам.

По словам Р.СЕКЕЛЫ, с начала акции протеста чернобыльцев во Львове, которая длится в 4 палатках возле Львовской ОГА с 6 декабря, за медицинской помощью обратилось 34 человека из числа участников акции, и они находятся на стационарном лечении с диагнозами «гипертонический криз», «воспаление легких» и «ОРВИ».

Р.СЕКЕЛА также проинформировал, что 30 представителей чернобыльских организаций Львовщины 13 декабря выедут в Киев, чтобы принять участие во Всеукраинской акции протеста 14 декабря, в день чествования памяти участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, возле Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, в Донецке чернобыльцы с 14 ноября пикетировали Управление ПФУ в области, требуя выплатить им законные пенсии в полном объеме. 15 ноября участники акции объявили голодрвку.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрещении акции протеста возле управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

27 ноября сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению суду о запрещении акции. Во время демонтажа умер 70-летний шахтер-инвалид Геннадий Конопльов, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батькивщина».

29 ноября на месте демонтированной палатки чернобыльцы установили новую армейскую палатку с дощатым полом, рассчитанную на 60 человек.

Ночью 1 декабря Донецкий окружной административный суд снова вынес решение о запрещении протестующим чернобыльцам проводить свою акцию.

Вчера, 11 декабря, по итогам переговоров большая часть чернобыльцев согласилась на предложенные условия власти прекратить акцию, получив гарантию выплаты пенсий в полном размере за ноябрь и декабрь 2011 года. Они добровольно демонтировали свои палатки.

Вместе с тем группа чернобыльцев не согласилась на предложенную властью компенсацию пенсий. Их палатку демонтировали силой.