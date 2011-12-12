Военные атташе отметили 19-летие своей ассоциации

В Киеве состоялся прием, посвященный 19 годовщине создания Киевской ассоциации военных атташе (КАВА). Украинскую сторону на этом мероприятии официально представили первый заместитель министра обороны Украины Владимир Можаровский и уполномоченный представитель ГК «Укроборонпром» Александр Олийнык.

В своем выступлении В.Можаровский отметил важность сотрудничества Минобороны Украины с Киевской ассоциацией военных атташе. По его словам, на протяжении года Министерство провело совестно с военными атташе разных стран достаточно много мероприятий по военному международному сотрудничеству, в частности учений. «В 2012 году мы поддержим существующий уровень военного международного сотрудничества, а в некоторых случаях существенно улучшим это сотрудничество», - добавил заместитель министра.

В свою очередь, А.Олийнык отметил важность развития взаимоотношений между ДК «Укроборонпром» и Ассоциацией. «Президент Украины инициировал реформу оборонно-промышленного комплекса Украины. И налаживание конструктивных взаимоотношений между Концерном и иностранными военными атташе – важное условие успеха этой реформы. Мы приложим все усилия для углубления этого партнерства. Развитие ОПК — стратегически важный путь для утверждения Украины, как современного высокотехнологичного государства», - отметил О.Олийник.

Справочно: Киевская ассоциация военных атташе(КАВА) создана в ноябре 1992 года. На сегодня она объединяет военных дипломатов, аккредитованных в Украине, которые представляют более 50 стран мира. Основная цель Ассоциации поддержка коммуникации между ее участниками, а также с Министерством обороны Украины, другими правительственными и общественными организациями.