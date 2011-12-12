Экс-глава СБУ: в 2005 году дела против Тимошенко закрыли противозаконно

Бывший начальник Службы безопасности Украины Игорь СМЕШКО считает, что в 2005 году уголовные дела в отношении Юлии ТИМОШЕНКО были закрыты противозаконно. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» от 12 декабря 2011 г.

В частности, И.СМЕШКО отметил, что «в 1997-2000 годах разведорган Украины, которым я руководил, по указанию Президента Леонида КУЧМЫ содействовал Генпрокуратуре в расследовании дел Павла ЛАЗАРЕНКО. Как известно, в конце концов, он предстал перед судом в США и был признан виновным. К Юлии Владимировне было много вопросов, связанных с ее сотрудничеством с П.ЛАЗАРЕНКО. Но в то время она имела статус народного депутата и не сотрудничала со следствием. В 2005 году дела против нее были закрыты. Противозаконно, как я считаю».

На замечание журналиста о том, что имеет смысл провести тотальную амнистию "выходцев из 90-х", ведь «кого ни возьми из успешных людей, делавших бизнес в 90-е годы, везде будут преступления, экономические – точно, И.СМЕШКО сказал: «Вы имеете в виду практику "амнистии капиталов" с целью их возврата в страну? Мировая история знает подобные примеры для привлечения в экономику дополнительных инвестиций. Для Украины при правильном использовании это также может сыграть положительную роль».

Однако, по словам бывшего главы СБУ, не следует и здесь путать разные вещи: "амнистию капиталов" и "амнистию политиков". Первая, возможно, оздоровит экономику, вторая - губительна для государства. В конце концов, нечестный бизнесмен рискует лишь своими капиталами, своей собственной репутацией и судьбой своих близких. Политики же по большому счету ответственны за судьбу государства и целого народа...».