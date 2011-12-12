Международная конференция «Перспективы евразийской интеграции Украины»

В четверг, 15 декабря, в 11.00 в Киеве состоится международная конференция на тему: «Перспективы евразийской интеграции Украины».

Организатор форума - депутатская группа Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Российской Федерацией.

Участие в конференции примут ведущие политические и экономические деятели Украины и России, эксперты, политологи.

В ходе мероприятия участники планируют обсудить геополитические приоритеты Украины, российско-украинские отношения, а также экономические и политико-гуманитарные перспективы в выборе Украиной евразийского вектора.

Время проведения конференции: с 11.00 до 14.00.

Адрес: Киев, ул. Грушевского, 18/2, комн. 11.

Аккредитация СМИ обязательна. При себе иметь редакционное удостоверение.

Контакты для аккредитации:

Инга ЯРЕМА

+38-067-924-27-20;

+ 38-044-253-23-44