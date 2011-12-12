У Ющенко ответили «товарищу» Симоненко

Очередная попытка дискредитировать Президента Украины в 2005-2010 годах Виктора ЮЩЕНКО является «бездарным ответом» коммунистов на его системную деятельность, направленную на раскрытие правды о преступлениях сталинизма в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом сказала директор Института Ющенко, его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА, комментируя заявление председателя КПУ Петра СИМОНЕНКО о необходимости проведения «трибунала за организацию аферы» вокруг проекта по строительству «Детской больницы будущего».

По ее убеждению, идейные последователи Сталина в современной Украине не могут простить В.ЮЩЕНКО правду о репрессиях и голодоморах, о нечеловеческих пытках и массовых расстрелах цвета украинской нации. «Они не могут простить указы о ликвидации памятников лицам, признанными виновными в организации геноцида украинского народа, сам суд на Сталиным и его соратниками», - отметила И.ВАННИКОВА.

«Демагогические заявления о трибунале над ЮЩЕНКО – это жалкие попытки любой ценой не допустить международного трибунала над преступлениями коммунизма, инициатором которого выступил ЮЩЕНКО», - добавила она.

По мнению И.ВАННИКОВОЙ, П.СИМОНЕНКО уже начал свою предвыборную кампанию, в которой не гнушается никакими «грязными методами в попытками реабилитировать сильно подмоченную репутацию КПУ и коммунистической идеологии». По ее словам, коммунисты и сейчас чувствуют от В.ЮЩЕНКО угрозу своему политическому будущему, а поэтому используют любые поводы для его дискредитации.

Вместе с тем И.ВАННИКОВА отметила, что работа по организации строительства «Детской больницы будущего» проходит открыто и прозрачно. Все финансовые отчеты и другие документы относительно потраченных средств неоднократно обнародовались через СМИ. Многочисленные проверки КРУ, налоговой администрации и прокуратуры не обнаружили никаких нарушений.

«В то же время хотелось, чтобы товарищ П.СИМОНЕНКО так же открыто отчитался перед своим избирателям, за какие средства он ведет роскошный образ жизни, построил имение под Киевом. Не за те ли, которые он получил от действующей власти в обмен на голосование за законопроекты, которые только ухудшают благосостояние большинства людей в стране?», - спросила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО.

Она заявила, что несмотря на ложь и попытки дискредитации, В.ЮЩЕНКО и дальше будет делать все от него зависящее для раскрытия правды о преступлениях сталинизма и развенчивания мифов коммунистического времени. По его убеждению, это одна из главных предпосылок превращения Украины в демократическое европейское государство, подчеркнула И.ВАННИКОВА.