Рыбаков: Карпачева поддерживает Тимошенко с целью переизбрания

Заявления Нины Карпачевой в поддержку Тимошенко связаны со стремлением быть в четвертый раз переизбранной на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Такое мнение высказал народный депутат, председатель депутатской группы "Реформи заради майбутнього" Игорь Рыбаков, сообщается на его персональном сайте.

"На сбережение своей должности как раз и направлены сегодня усилия Нины Карпачевой. В этом же контексте - и ее заявления в поддержку Юлии Тимошенко", - подчеркнул он.

Рыбаков напомнил, что 7 февраля завершается третья пятилетняя каденция пребывания Карпачевой в должности омбудсмана. "Она - первая и единственная, кто избирался на эту должность со времени ее введения в 1998 году. И, судя по всему, Нина Карпачева не против посоревноваться за четвертый срок", - отметил нардеп.

По его мнению, своими заявлениями в поддержку Тимошенко Карпачева пытается заручиться поддержкой среди оппозиционных фракций в парламенте. "Таким образом госпожа Карпачева хочет снискать лояльность в среде БЮТ и НУ-НС", - отметил Рыбаков.

Как сообщалось, 9 декабря на брифинге по итогам встречи с дипкорпусом стран-членов ЕС Уполномоченный ВР по правам человека Нина Карпачева заявила, что выездные заседания суда в СИЗО по делу Юлии Тимошенко являются нарушением национального законодательства и Европейской конвенции по правам человека. По ее словам, это создает предпосылки для обращения экс-премьера в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Укринформ