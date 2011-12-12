Финал Международного конкурса журналистов «Серебряное перо»

С 15 по 17 декабря 2011 года в Автономной Республике Крым пройдет финальный этап Х Международного открытого творческого конкурса журналистов «Серебряное перо», организаторами которого выступают Национальный союз журналистов Украины, его крымская журналистская организация и Республиканский комитет Автономной Республики Крым по информации.

Основные цели конкурса остаются неизменными – способствовать поднятию авторитета средств массовой информации в обществе, повышать профессиональное мастерство журналистов, укреплять имидж Крыма как гостеприимной, перспективно развивающейся территории.

На суд жюри в этом году поступило около 500 журналистских работ из Украины, России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Германии, США.

Мастерство своих коллег оценивали признанные мэтры журналистики, профессионалы своего дела, среди которых: Владимир РИЗУН - академик, директор института журналистики Киевского Национального университета им. Т.Шевченко; Людмила МЕХ – президент Благотворительного Фонда «Журналистская инициатива»; Игорь ЛАТАШЕВСКИЙ - телерадиокомпания «Эра» и др.

Победителей и гостей конкурса в канун своего 1800-летия гостеприимно принимает один из старейших крымских городов – Судак. Организаторы конкурса уверены, что впечатления, которые журналисты увезут с собой, станут источником будущих публикаций и помогут открыть новые дороги в Крым.

Контакты для СМИ: 0652-275-655.

Сайт Совета министров АР Крым

Сайт Республиканского комитета АРК по информации