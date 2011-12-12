Лазаренко категорически открещивается от убийств Щербаня и Гетмана

Бывший премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО категорически отрицает свою причастность к заказным убийствам Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана.

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН адвокатом П.ЛАЗАРЕНКО Мариной ДОВГОПОЛОЙ.

«Я, ЛАЗАРЕНКО Павел Иванович, неоднократно заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения к заказным убийствам Е.Щербаня и В.Гетьмана, которые уже много лет пытаются на меня “повесить” в Украине», - отмечается в заявлении.

По мнению П.ЛАЗАРЕНКО, «все эти обвинения не имеют под собой никакой почвы и являются очередной попыткой дискредитировать меня для достижения заказа».

Как сообщалось, недавно первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН заявлял, что ГПУ владеет доказательствами того, что заказное убийство в 1996 году народного депутата и предпринимателя Е.Щербаня было оплачено фирмами, которые принадлежали Юлии ТИМОШЕНКО и П.ЛАЗАРЕНКО.

"Деньги на счет киллеров поступили от фирм, принадлежащие ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО. Эти фирмы контролировались этими двумя людьми», - сказал Р.КУЗЬМИН.

«Это все доказано Документально. И в этом нет никаких сомнений. Есть свидетельства по этому поводу людей », - добавил он.

При этом заместитель генпрокурора отметил, что «это все подлежит тщательной проверке».

Справка УНИАН. Главу Нацбанка Украины В.Гетьмана застрелили в лифте дома в Киеве, где он жил, в апреле 1998 года.

Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало свыше 20 эпизодов, в частности убийства В.Гетьмана Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины). Трое из них - Сергей КУЛЕВ, Вадим БОЛОТСКИХ и Леонид ДОБРОБАТЬКО – приговорены к высшему сроку – пожизненному заключению. Константин НИКУЛИН и Игорь ПУШНЯКОВ приговорены к 15 годамв лишения свободы. Сергей ВОЛОДЧЕНКО и Николай МАЛАХОВ - к 11 годам лишения свободы, Эдуард КОСЫГИН - к 11,5 годамв.

П.ЛАЗАРЕНКО проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих лиц.