В НАТО надеются, что Украина будет прогнозируемой

В Североатлантическом альянсе надеются, что Украина будет стратегическим и предсказуемым партнером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания 8-й Ассамблеи Общественной лиги Украина-НАТО заявил руководитель отдела по работе со странами-партнерами управления общественной дипломатии Штаб-квартиры НАТО Мишель ДЮРЕ.

Он отметил, что НАТО верит в ценность партнерства с Украиной, и напомнил, что сотрудничество длится уже более 15 лет.

По словам М.ДЮРЕ, Украина изменяется, и так же изменяется НАТО. Он добавил, что Украина заявила о своем европейском выборе, и Альянс его поддерживает.

М.ДЮРЕ отметил, что в НАТО ценят участие Украины в операциях Альянса. По его словам, в таких операциях принимают участие 164 представителя Украины. М.ДЮРЕ подчеркнул, что это дает шанс Украине одновременно иметь политический диалог с НАТО. По его словам, представители разных украинских организаций приезжают в Штаб-квартиру НАТО, и «это очень откровенный диалог».

«Мы надеемся, что Украина будет стратегическим и предсказуемым партнером», - сказал М.ДЮРЕ.