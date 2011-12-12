Круглый стол «Бюджет-2012: новые акции протеста или подъём экономики?»
Во вторник, 13 декабря, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Бюджет Украины-2012: новые акции протеста или подъём экономики?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Анализ основных положений бюджета страны на 2012 год (курс гривни по отношению к иностранным валютам, цена на российский газ, уровень инфляции).
2. Кому выгоден бюджет страны в текущей редакции?
3. Будет ли понижен уровень социальных выплат?
4. Поможет ли эксперимент Кабмина по непрямой оценке доходов граждан сэкономить бюджетные средства?
Участники круглого стола:
1. Лилия ГРИГОРОВИЧ – народный депутат Украины (НУ-НС).
2. Игорь УМАНСКИЙ – бывший первый заместитель министра финансов Украины.
3. Алексей ЛЕЩЕНКО – вице-президент Gorshenin Group.
4. Представитель Партии регионов.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).