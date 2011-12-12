Круглый стол «Бюджет-2012: новые акции протеста или подъём экономики?»

Во вторник, 13 декабря, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Бюджет Украины-2012: новые акции протеста или подъём экономики?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Анализ основных положений бюджета страны на 2012 год (курс гривни по отношению к иностранным валютам, цена на российский газ, уровень инфляции).

2. Кому выгоден бюджет страны в текущей редакции?

3. Будет ли понижен уровень социальных выплат?

4. Поможет ли эксперимент Кабмина по непрямой оценке доходов граждан сэкономить бюджетные средства?

Участники круглого стола:

1. Лилия ГРИГОРОВИЧ – народный депутат Украины (НУ-НС).

2. Игорь УМАНСКИЙ – бывший первый заместитель министра финансов Украины.

3. Алексей ЛЕЩЕНКО – вице-президент Gorshenin Group.

4. Представитель Партии регионов.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).