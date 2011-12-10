Тигипко подсчитал, 77% льгот получают люди, аж никак не бедные

Только 23% всех социальных льгот получают малоимущие граждане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале сообщил вице-премьер-министр-министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«77% (льгот – УНИАН) получают люди, которые к бедным отнести нельзя. Почему? Потому что у нас есть льготы отраслевые. Мы поддерживаем определенные категории людей, не изучая, бедные они или богатые», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, на сегодня количество людей, получающих льготы в Украине, составляет 21 млн. человек, в том числе 12 млн. имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта, 6,9 млн. – пользуются сниженной платой за жилищно-коммунальные услуги, 800 тыс. – имеют льготы на приобретение твердого топлива.

«Для того, чтобы выполнить все, что было принято в Верховной Раде, всего нам надо 170 млрд. грн. Это на 2012 год. А сам бюджет, его расходная часть, в 2012 году составляет 428,5 млрд. грн.», - резюмировал С.ТИГИПКО.