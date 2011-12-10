Янукович: мы делаем все для неукоснительного соблюдения прав человека

Украина делает все для неуклонного соблюдения прав человека, оставаясь общепризнанным региональным лидером стабильности.

Об этом отметил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем обращении по случаю Международного дня прав человека.

«Права и свободы человека являются высшей общественной ценностью, и мы делаем все для их неукоснительного соблюдения, оставаясь общепризнанным региональным лидером стабильности», - сказал в обращении В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что сегодня наше государство не имеет конфликтов на почве прав и свобод человека. «Нас отличает язык, вероисповедание, культура и традиции, но мы имеем бесценный опыт мирного сосуществования, который будем приумножать в суверенной и независимой Украине», - подчеркнул глава государства.

Поздравляя всех с Международным днем прав человека, В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что «мы сохраним систему защиты человеческих прав и обеспечим достойные условия для каждого гражданина».