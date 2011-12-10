Тейшейра: суд над Тимошенко в СИЗО - откровенное нарушение прав человека

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявляет, что проведение выездного заседания суда по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в СИЗО откровенно нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ по случаю Дня прав человека, который отмечается 10 декабря.

«Мы хотим сказать, что соглашаемся с позицией госпожи КАРПАЧЕВОЙ о том, что происходящее откровенно нарушает европейские конвенции», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, были ли в истории ЕС случаи, когда судебное заседание по делу высокопоставленных должностных лиц проводилось в помещении СИЗО, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал: «Я не могу припомнить, чтобы на моей памяти происходили похожие случаи с бывшими политическими деятелями, руководителями высокого ранга и даже просто гражданами при таких обстоятельствах, чтобы они находились в таких условиях заключения».

Он отметил, что представители ЕС очень интересуются ситуацией, сложившейся в последнее время в Украине.

Он сообщил, что у ЕС есть соответствующий орган, осуществляющий в последнее время постоянное наблюдение за ходом событий по судебному делу над Ю.ТИМОШЕНКО – это Датский Хельсинкский комитет.

Ж.ТЕЙШЕЙРА проинформировал, что представитель этого комитета, бывший прокурор, посетит Украину на будущей неделе.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в камере Лукьяновского СИЗО проходило выездное заседание Шевченковского райсуда Киева относительно избрания Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу ЕЭСУ.

Суд Киева удовлетворил представление следователя СБУ об избрании в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, уже арестованной по "газовому делу", меру пресечения в виде содержания под стражей.