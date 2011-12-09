В ЕврАзЭС до сих пор не знают, кто приедет от Украины 19 декабря

Украинская сторона не уведомляла, кто будет ее представлять на заседании ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир МАНСУРОВ.

«Думаю, это будет известно непосредственно перед приездом – наше дело сделать приглашение, и оно направлено», - сказал Т.МАНСУРОВ.

По его словам, если Украину будет представлять должностное лицо ниже главы государства, то этот представитель не сможет принять участие в «узком» заседании на уровне Президентов. Однако, он сможет принять участие в открытом заседании.

«Кого Украина пришлет, тот и будет участвовать, но формат его участия будет зависеть от статуса должностного лица. Если это будет Президент, он будет участвовать в «узком» формате», - сказал Т.МАНСУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Киеве состоится ХV саммит Украина-ЕС, на котором планируется официальное объявление о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщили, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

24 ноября В.ЯНУКОВИЧ, на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

1 декабря В.ЯНУКОВИЧ во время общения с украинскими журналистами в Иерусалиме сообщил, что Украина будет представлена на саммите ЕврАзЭС должностными лицами, поскольку заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом.

Отвечая на вопрос, где он все-таки будет 19 декабря – на саммите ЕврАзЭС или на саммите Украина-ЕС в Киеве - Президент сказал: «Все это игра не наша. Это понимают, кто сопоставляет два события». Он подчеркнул, что Украина, безусловно, будет представлена на саммите ЕврАзЭС.

«Украина будет представлена на ЕврАзЭС в качестве наблюдателя, и определенные должностные лица будут там работать. Мы заинтересованы также принимать участие и сотрудничать с Таможенным союзом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают, что саммит Украина-ЕС 19 декабря состоится на высшем политическом уровне.