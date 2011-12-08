Ефремов надеется завтра поработать

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что завтра в Верховной Раде «будет конструктивная работа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Мы надеемся на то, что завтра будет конструктивная работа», - отметил, в частности, А.ЕФРЕМОВ.

Он выразил надежду, что с оппозицией состоится конструктивный диалог и будет найдено понимание.

Напомним, сегодня заседание Верховной Рады Украины не состоялось. Утром депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» заблокировали работу ВР, требуя декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что его фракция будет блокировать трибуну Верховной Рады и завтра.

Кожемякин отметил: «Мы стоим за человека, который является нашим лидером, который является женщиной, который является нашим другом ... Поэтому, если у кого чешутся кулаки, и он хочет разблокировать, я желаю успехов».

При этом А.КОЖЕМЯКИН отметил, что фракция требует «немедленно прекратить издевательство над Юлией ТИМОШЕНКО», немедленно освободить его из-под стражи, чтобы она могла лечиться.