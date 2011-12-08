Янукович поставил губернатору «отлично»

Следующее заседание Совета регионов состоится в феврале 2012 года в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая сегодня с заключительным словом на заседании Совета регионов, которое прошло в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Также, по словам Президента, по предварительным данным, заседание Совета регионов состоится в апреле Харьковской области.

«Советы регионов в областях полезны для каждого руководителя региона, чтобы показать уровень своей работы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в этом плане Днепропетровская область заслуживает только «отлично».

Обращаясь к членам Совета регионов, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Думаю, вы убедились, что на Днепропетровщине есть, что посмотреть, и есть, что показать».