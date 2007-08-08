Азаров обещает найти деньги на все, что наобещал Янукович

Правительство найдет необходимые средства для того, чтобы обеспечить социальные выплаты, озвученные премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в субботу на съезде Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

«Ресурс у нас есть на эти цели», - сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что социальные расходы будут учтены в госбюджете на следующий год, и все предложения будут подкреплены реальными ресурсами. «Все увеличения социальных выплат будут ложиться на твердый грунт работы реальной экономики и реальные финансовые ресурсы», - сказал Н.АЗАРОВ

Он заявил, что правительство не выйдет за установленные пределы дефицита бюджета до 3% - он будет меньше.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 августа на съезде Партия регионов обнародовала свою предвыборную программу. В частности, программой предусмотрено, что с 2008 г. семья при рождении первого ребенка получит 11700 грн., второго – 25 тыс. грн., третьего и каждого следующего ребенка - по 50 тыс. грн. При достижении ребенком 3-летнего возраста и до 13 лет семья будет получать ежемесячно по 100 грн., а с 13 до 18 лет – по 200 грн.

***Сейчас одноразовая государственная помощь при рождении первого ребенка составляет 8,5 тыс. грн.