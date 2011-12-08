Ландик напал на съемочную группу ТСН

Идя в зал суда в сопровождении четырех конвоиров, Роман Ландик пытался сломать аппаратуру съемочной группы ТСН.

В коридоре суда Роман Ландик увидел оператора канала 1+1 и неожиданно ударил головой камеру. Удар был такой силы, что с нее упал аккумулятор, видео стерлось.

Подраться задержанному не помешал даже конвой (в это время его сопровождали четыре охранника). Объяснять свои действия Ландик, которого судят за публичное избиение луганской девушки, не стал. Это за него сделали его адвокаты. По их словам, подзащитный нервничает и не имеет возможности выплеснуть свои эмоции.

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Напомним, что это уже не первый выпад Романа Ландика в адрес канала 1+1. Ранее он собирался жаловаться на ТСН международным судебным инстанциям. Всех журналистов, освещавших его конфликт с Коршуновой, подсудимый обвинил в преступлении против народа, общественности и личности. И пообещал, что журналисты по очереди будут сидеть на скамье подсудимых.

ТСН