К Тимошенко вызвали врача

Выездной суд по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО объявил перерыв до 14.15.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, уже 4 часа судья делает вид, что слушает дело об избрании меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО сказал, что после десятого заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что состояние здоровья не позволяет ей принимать участие в следственных действиях, к ней вызвали врача СИЗО.

Как сообщил С.ВЛАСЕНКО, врач подтвердил, что Ю.ТИМОШЕНКО действительно находится в тяжелом состоянии, в течение последних трех часов боль усилилась, и она действительно не может принимать участия в следственных действиях. После этого судья объявил перерыв до 14.15, чтобы решить, «продолжать это истязание сегодня или перенести его на завтра».

Также С.ВЛАСЕНКО заявил, что защита не имела возможности полноценно ознакомиться с материалами дела. По его словам, он имел 55 минут, чтобы прочитать 14 страниц дела относительно меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, по его словам, защита не имела возможности пообщаться с Ю.ТИМОШЕНКО по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ по ходатайству Генпрокуратуры принял решение провести в камере Лукьяновского СИЗО выездное заседание по избранию Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу относительно деятельности ЕЭСУ.