Представители Януковича не явились на суд по «Межигорью»

Представители Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Вышгородской районной власти не явились на суд по иску «Украинской правды» относительно обнародования стоимости земельного участка в «Межигорье», принадлежащего главе государства.

Как сообщает «Украинская правда», Киевский окружной административный суд начал слушание в отсутствии ответчика - Вышгородской районной государственной администрации. Кроме того, не явилась третья сторона по делу – В.ЯНУКОВИЧ или его представители.

На заседании суд провел исследование письменных доказательств по делу.

После этого суд объявил перерыв до 19 декабря, поскольку, по словам судьи, «из ответа Вышгородской РГА непонятно, что они имеют в виду».

На прошлом заседании в ноябре суд привлек В. ЯНУКОВИЧА как третью сторону по делу об обнародовании стоимости земельного участка в «Межигорье».

Суд рассматривает дело по иску к Вышгородской райадминистрации, которая отказалась на основании закона «О доступе к публичной информации»" предоставить договор покупки-продажи В.ЯНУКОВИЧЕМ земельного участка площадью 1,76 га в «Межигорье», датированный 2010 годом.