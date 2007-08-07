Богатырева говорит, что списки ПР - ”безукоризненны”

Партия регионов передала на регистрацию в Центральную избирательную комиссию списки своих кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, документы на регистрацию принесли руководитель парламентской фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Раиса БОГАТЫРЕВА, пятый номер в избирательном списке партии – министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, а также народный депутат V созыва Тарас ЧОРНОВИЛ, №27 в списке Елена ЛУКАШ и другие представители Партии регионов.

В то же время, поддержать своих лидеров и свою политическую силу в ЦИК пришли до 300 сторонников Партии регионов.

В интервью журналистам Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что она уверена в том, что никаких проблем с регистрацией кандидатов не будет.

«Моя коллега - Е.ЛУКАШ по предыдущему парламенту и по будущему убеждена, что все настолько в совершенстве и четко знает, и нас муштрует, что у нас ни в тот период, когда мы регистрировались на выборы в парламент V созыва, ни сейчас не будет никаких препятствий в регистрации. Все безукоризненно сделано», - сказала она.

На вопрос журналистов, в связи с чем организовано такое «шоу» сторонников возле ЦИК, народный депутат сказала, что это - традиция.

«Это для нас праздник, что мы готовы начать избирательный процесс», - сказала она.

По ее словам, Партия регионов на сегодня является лидером политическим, является сегодня национальной политической силой, которая имеет все шансы вернуться в следующий парламент партией власти.

Как сообщал УНИАН, X съезд Партии регионов 4 августа принял решение о выдвижении кандидатами от партии в народные депутаты Украины 450 человек.